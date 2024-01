Freundlicher Wochenstart: Dax leicht im Plus

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat zu Wochenbeginn an die Gewinne vom Freitag angeknüpft. Der deutsche Leitindex legte am Montagmorgen um 0,13 Prozent auf 16.726,77 Punkte zu. Das Rekordhoch von 17.003 Punkten von Mitte Dezember bleibt in Sichtweite.

Der MDax der mittelgroßen Werte notierte mit minus 0,09 Prozent auf 26.274,30 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,1 Prozent. Impulse von der Wall Street bleiben zum Wochenbeginn angesichts des Martin Luther King Day in den USA aus. Die Börsen in New York öffnen erst am Dienstag wieder.

In den kommenden Tagen könnte dann die - zumindest in den USA - so langsam Fahrt aufnehmende Quartalsberichtssaison der Unternehmen für Impulse sorgen. Zudem bleibt die Geldpolitik der Notenbanken als einer der wichtigsten Kurstreiber im Fokus.