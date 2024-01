Kritik aus SPD an Scholz wegen Migrationspolitik und Kommunikation

BERLIN (dpa-AFX) - In der SPD werden Stimmen lauter, die sich von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine andere Migrationspolitik und bessere Kommunikation wünschen. "Wir müssen bei der Begrenzung der Migration mutiger werden und den Konflikt mit den Grünen in Kauf nehmen. Ich bin ganz sicher: Olaf Scholz kann das", sagte der Bochumer SPD-Bundestagsabgeordnete Axel Schäfer dem "Tagesspiegel" (Montag). Damit könne der Kanzler Durchsetzungsfähigkeit demonstrieren und zugleich den Aufschwung der AfD stoppen.

Seiner Ansicht nach könnten die Sozialdemokraten bei der Bundestagswahl wieder stärkste Kraft werden, wenn sie eine Kampagne zur Verteidigung der Demokratie gegen die AfD führten. Schäfer hatte zuletzt den Zustand der SPD in einem Brandbrief an die Fraktion bemängelt. In der Vorwoche sprach sich die SPD-Bundestagsfraktion auf ihrer Klausurtagung mit Scholz aus, über die Inhalte wurde Stillschweigen vereinbart.

Das SPD-Vorstandsmitglied Andreas Stoch wies in der Zeitung darauf hin, dass "der Kanzler jetzt eine besondere Verantwortung" trage. "Olaf Scholz muss mehr in den gesellschaftlichen Dialog gehen, bevor Beschlüsse wie zum Heizgesetz oder den Agrarsubventionen fallen", sagte Baden-Württembergs SPD-Chef. "Er sollte sich ein bisschen mehr ins Herz blicken lassen und besser erklären, was dafür und was dagegen gesprochen hat."

Scholz stürzte zuletzt in Umfragen ab: Mit der Arbeit des Regierungschefs sind laut jüngstem ARD-Deutschlandtrend aus dem Januar nur noch 19 Prozent zufrieden. Das ist nach Angaben des Senders der niedrigste Wert für einen Kanzler oder eine Kanzlerin seit Beginn dieser Erhebungen 1997./vrb/DP/zb