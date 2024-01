DAX® - Bollinger Bänder extrem eng!

Vom besten Jahresstart der Geschichte – wie vor 12 Monaten – ist derzeit beim DAX® weiterhin nichts zu spüren. Vielmehr treten die deutschen Standardwerte in 2024 (bisher) auf der Stelle und konsolidieren damit den fulminanten Schlussspurt des Vorjahres. Das nicht zuletzt aufgrund der immer noch sehr optimistischen Börsenstimmung gut erklärbare Verhaltensmuster führt kurzfristig zu einer sehr spannenden Gemengelage. So haben sich die Bollinger Bänder im Tagesbereich sehr stark zusammengezogen. Es mutet fast wie ein Naturgesetz der Märkte an, dass auf schwankungsärmere Perioden regelmäßig wieder Phasen mit erhöhter Volatilität folgen. Vor diesem Hintergrund sollten sich Anlegerinnen und Anleger auf letzteres einstellen. Dabei besitzen das obere und das untere Bollinger Band (akt. bei 16.820 bzw. 16.551 Punkten) möglicherweise Signalcharakter, zumal beide Leitplanken sehr gut mit der dynamischen Tageskerze vom vergangenen Donnerstag harmonieren. Mit anderen Worten: Ein Ausbruch – in welche Richtung auch immer – ist doppelt spannend. Zudem gibt es ein weiteres „Naturgesetz“: Die Schwankungsintensität nimmt eher auf dem Weg nach unten zu.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

