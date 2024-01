Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen hellen sich erneut auf

MANNHEIM (dpa-AFX) - Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im Januar den sechsten Monat in Folge verbessert. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 2,4 Punkte auf 15,2 Zähler, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Es ist der höchste Stand seit Februar 2023. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem leichten Rückgang des Konjunkturindikators auf 11,7 Punkte gerechnet.

Die Bewertung der Konjunkturlage verschlechterte sich auf sehr niedrigem Niveau geringfügig. Der entsprechende Indexwert fiel um 0,2 Punkte auf minus 77,3 Zähler. Volkswirte hatten mit einem leichten Anstieg auf minus 77 Punkte gerechnet.

ZEW-Präsident Achim Wambach erklärte den leichten Anstieg der Erwartungen mit prognostizierten Leitzinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB) im ersten Halbjahr. "Die im Dezember gestiegene Inflation in Deutschland und im Euroraum hat somit keinen Einfluss auf die geldpolitischen Erwartungen der Befragten."/jsl/bgf/jha/