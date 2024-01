Devisen: Euro fällt in Richtung 1,09 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag nachgegeben und ist in Richtung der Marke von 1,09 US-Dollar gefallen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0915 Dollar und damit knapp einen halben Cent weniger als in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0945 Dollar festgesetzt.

Der Euro wurde durch einen durch die Bank stärkeren Dollar unter Druck gesetzt. Die US-Währung profitierte von Zweifeln an raschen Zinssenkungen der amerikanischen Notenbank Federal Reserve. Im Tagesverlauf äußert sich mit Fed-Direktor Christopher Waller ein hochrangiges Mitglied der Zentralbank. Vor dem Jahreswechsel hatten die Währungshüter deutliche Signale für eine Lockerung der Geldpolitik gesendet.

Am Vormittag blicken die Anleger unter anderem auf Konjunkturdaten aus Deutschland. Das Mannheimer ZEW-Institut veröffentlicht seine monatlichen Konjunkturerwartungen. Es wird mit einer leichten Eintrübung gerechnet./bgf/lfi/tih