GNW-Adhoc: Royalton CHIC Antigua stellt exklusive Chairman Overwater Bungalows für ein luxuriöses All-Inclusive-Erlebnis vor

^ST. JOHN'S, Antigua, Jan. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Vorfreude steigt,

denn das Royalton CHIC Antigua von Blue Diamond Resorts, das neueste und begehrteste All-Inclusive-Resort in der Karibik, das im Frühjahr 2024 eröffnet werden soll, bietet eine außergewöhnliche Ergänzung des Angebots der Resorts - zwölf luxuriöse Überwassersuiten. Diese Ankündigung erweitert das bereits außergewöhnliche ?Party Your Way"-Angebot, das für die Royalton CHIC Resorts steht. Die Überwassersuiten im Royalton CHIC Antigua werden die zweite Reihe dieser Art von Luxussuiten im Portfolio der Blue Diamond Resorts sein und bauen auf dem bemerkenswerten Erfolg der ersten sechs Chairman Overwater Bungalows im Royalton Antigua von 2019 auf. Dieses neue All-Inclusive-Anwesen für Erwachsene, das Ende April dieses Jahres seine Pforten öffnen soll, wird zwölf zusätzliche Überwassersuiten in den drei Kategorien Chairman, Presidential oder Junior Suite

bieten, die mit den von den Gästen geschätzten Diamond Club(TM)-Annehmlichkeiten

ausgestattet sind. ?Dies ist ein Meilenstein, nicht nur für Blue Diamond Resorts, sondern auch für die All-Inclusive-Branche und die Insel Antigua", sagte Jordi Pelfort, President von Blue Diamond Resorts. ?Wir haben uns und unseren Gästen bewiesen, dass unser All-Inclusive-Angebot weiterhin einzigartige Erlebnisse bietet. Wir sind der festen Überzeugung, dass die Erweiterung des Royalton CHIC Antigua um diese Überwassersuiten dieses Resort zu einem einzigartigen Ort in der Region machen wird." Während der Presidential Overwater Bungalow eine geräumige 178 m² große Ein- Schlafzimmer-Oase mit modernsten Annehmlichkeiten und einem großzügigen Wohnbereich mit Glasboden bietet, der einen atemberaubenden Blick auf den Ozean ermöglicht, verfügt der Luxury Junior Suite Overwater Bungalow über eine perfekte Mischung aus Komfort und Raffinesse. Diese voll ausgestattete 106 m² große Suite über dem Meer verfügt über eine private Terrasse, ein Tauchbecken und einen direkten Zugang zum Ozean. Die Chairman Overwater Bungalow Suite mit zwei Schlafzimmern bietet einen großzügigen und luxuriösen Rückzugsort mit zwei Zimmern, Terrassen, zwei separaten Tauchbecken, Überwasser-Hängematten und direktem Zugang zum Meer. Sie befindet sich direkt über dem Meer und umfasst auf 283 m² ein Wohnzimmer mit Kristallboden für einen faszinierenden Blick aufs Meer, eine Bar, eine Küchenzeile, einen Essbereich, drei Badezimmer und modernste Technik.

Alle Überwassersuiten bieten Zugang zu einem verbesserten Diamond Club(TM) mit

Alle Überwassersuiten bieten Zugang zu einem verbesserten Diamond Club(TM) mit Funktionen und Annehmlichkeiten wie nahtlosem Check-in, Zugang zu exklusiven Bereichen und dem begehrten persönlichen Butler-Service, um Ihren Aufenthalt noch angenehmer zu gestalten. „Diese gehobenen Räumlichkeiten verfügen über luxuriöse und lebhafte Eigenschaften, die sich nahtlos in das Konzept 'Party Your Way' einfügen, das unsere Marke Royalton CHIC Resorts bei Reisenden so beliebt gemacht hat", fügte Jordi Pelfort an. Blue Diamond Resorts lädt die Reisenden ein, sich im Royalton CHIC Antigua auf eine überschäumende Reise voller Luxus und Entspannung zu begeben, bei der sie sich dem „Party Your Way"-Erlebnis anschließen können, je nachdem, wie ausgelassen oder ruhig sie es angehen möchten. Für weitere Informationen oder um Ihren nächsten Urlaub zu buchen, besuchen Sie www.royaltonchicresorts.com (http://www.royaltonchicresorts.com/).

und besonderen Annehmlichkeiten wie All-In Connectivity(TM), DreamBed(TM) und die

Sports Event Guarantee(TM) werden sie alle als eine Familie betrachtet. Zur

Stärkung wertvoller Beziehungen und Freundschaften bietet das Hideaway at Royalton (https://www.royaltonresorts.com/hideaway) ein Erlebnis nur für Erwachsene, mit exklusiver Gastronomie und erstklassiger Unterkunft, um die Zusammengehörigkeit der Gäste zu fördern.

Star(TM) (Urlaub wie ein Star) zu machen, mit einem fesselnden und interaktiven

Erlebnis sowie berühmten Elementen der Popkultur aus ikonischen Filmen, Musik und Sport, während Sie im Planet Hollywood Adult Scene (https://www.planethollywoodhotels.com/) den Paparazzi ausweichen, wo Ihr Urlaub nur für Erwachsene mit Glamour und Exklusivität im Mittelpunkt der Faszination und Aufmerksamkeit steht.

mit All-In Luxury(TM), dem Premium-DreamBed(TM), einer Vielzahl von kulinarischen

Angeboten, All-In Connectivity(TM) und Exklusivität durch die Diamond Club(TM)-

Kategorie. Die Gäste können wählen, ob sie sich im Spa entspannen und verwöhnen lassen oder die einzigartigen Veranstaltungen und Themenpartys des Resorts an besonderen Orten genießen wollen. Weitere Informationen zu den Royalton CHIC Resorts finden Sie unter www.royaltonchicresorts.com (http://www.royaltonchicresorts.com/)