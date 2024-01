Mehrere Festnahmen bei Bauernprotesten in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Bei den Bauernprotesten in Berlin sind am Montag mehr als zehn Menschen festgenommen worden. Insgesamt seien 14 Strafverfahren eingeleitet worden, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Außerdem wurden gut zwei Dutzend Menschen zeitweise festgenommen, bei denen die Identität überprüft wurde. Zuvor hatten "Tagesspiegel" und "Berliner Zeitung" berichtet.

Die Strafanzeigen sind laut Polizei unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung, Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz und Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gestellt worden. Drei Beamte wurden bei den Protesten verletzt, sagte die Sprecherin. Einer davon musste behandelt werden und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen./bum/DP/tih