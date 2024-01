Microsoft - Mit neuem Allzeithoch

In den letzten beiden Monaten gönnte sich die Microsoft-Aktie eine kleine Atempause, in deren Verlauf der Technologietitel lediglich seitwärts pendelte. Doch bereits in der abgelaufenen Woche startete das Papier bereits wieder durch. Charttechnisch hat das gleich mehrere wichtige Implikationen: So gelang nicht nur der Ausbruch aus einer Korrekturflagge, sondern auch ein neues Allzeithoch (390,68 USD). Letzteres machte die Microsoft-Aktie zeitweise zum wertvollsten Unternehmen der Welt. Wenn ein Momentum-Titel aus einer Konsolidierungsformation nach oben ausbricht, ist das immer eine ganz besondere Steilvorlage. Während eine hohe Relative Stärke ein Engagement in Richtung des übergeordneten Trends gewährleistet, signalisiert der Abschluss des trendbestätigenden Kursmusters, dass dieser wieder Fahrt aufnimmt. In der Konsequenz besteht also „doppelter“ Rückenwind. Rein rechnerisch ergibt sich aus der o. g. Flagge ein Kursziel von rund 415 USD – die übergeordnete Rally dürfte sich also fortsetzen. Als Absicherung auf der Unterseite ist dagegen das Dezembertief bei 362,90 USD prädestiniert.

Microsoft (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Microsoft

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

