Pressestimme: 'Tageszeitung' zu Bauernproteste und Tierwohl-Cent

BERLIN (dpa-AFX) - "Tageszeitung" zu Bauernproteste und Tierwohl-Cent:

Der Bauernverband sollte dringend den Fokus seiner Proteste ändern. Bisher will er vor allem den Rabatt bei der Energiesteuer auf Agrardiesel erhalten. Dabei gibt es wirklich größere Probleme in der Landwirtschaft. Die Tierhaltung hat massive Akzeptanzprobleme. Der Fleischkonsum geht zurück. Das liegt auch daran, dass immer mehr Menschen es inakzeptabel finden, wie die meisten Tiere gehalten werden. Aber eine tierfreundlichere Haltung kostet mehr. Deshalb haben Experten empfohlen, auf Fleisch eine Tierschutzsteuer oder -abgabe zu erheben. Zum Beispiel 40 Cent pro Kilo Schweinefleisch. Das Geld würde an Bauern gezahlt, die ihre Tiere besser halten. So könnten frische Milliarden in die Branche fließen. Doch die FDP hat das Konzept blockiert. Das könnte sich unter dem Druck der Bauernproteste ändern. Der Zeitpunkt für den Tierwohl-Cent wäre auch sonst günstig, weil die Inflationsrate gesunken ist. Zudem zeigen Umfragen Sympathie für die Bauern, die die Politik nutzen könnte./scp/DP/jha