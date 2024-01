Pressestimme: 'Westfälische Nachrichten' zu Rezession

MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zu Rezession:

"Deutschlands Wohlstand schwindet immer mehr. Was Statistiker in trockenen Worten als Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,3 Prozent beschreiben, bedeutet für die Menschen im Durchschnitt ein geringeres Einkommen und manchmal auch den Verlust des Arbeitsplatzes. Doch warum steht die deutsche Wirtschaft deutlich schlechter da als die der meisten europäischen Nachbarn und auch der USA? Politische Fehler in der Vergangenheit, aber vor allen Dingen im gerade abgelaufenen Jahr haben Deutschland international abgehängt."/scp/DP/jha