WDH: Firmen in Deutschland keltern weniger Apfelsaft

BONN (dpa-AFX) - Die deutsche Fruchtsaft-Industrie hat im vergangenen Jahr nach Angaben eines Branchenverbandes so wenig Apfelsaft gekeltert wie seit zehn Jahren nicht mehr. Es seien nur 241 Millionen Liter gewesen und damit ein Drittel weniger als 2022 (368 Liter), wie der Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie (VdF) am Dienstag in Bonn mitteilte. Die Streuobst-Ernte sei im vergangenen Jahr schwach gewesen, sagte Verbandsgeschäftsführer Klaus Heitlinger. Ein Grund dafür sind die Auswirkungen mehrerer trockener Sommer auf die Streuobstwiesen. 2022 waren es 368 Millionen Liter gewesen und in den Jahren davor noch mehr, 2020 zum Beispiel 401 Millionen./wdw/DP/jha