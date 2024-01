Aktien New York Schluss: Vage Zinsperspektiven verunsichern Anleger

NEW YORK (dpa-AFX) - Schwindende Hoffnungen auf rasch sinkende Leitzinsen in den USA haben die US-Aktienmärkte am Mittwoch belastet. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,25 Prozent bei 37 266,67 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es zuletzt um 0,56 Prozent auf 4739,21 Zähler abwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 0,56 Prozent auf 16 736,28 Punkte.

Nachdem tags zuvor zunächst US-Notenbank-Direktor Christopher Waller die Erwartungen an rasch sinkende Zinsen 2024 gedämpft hatte, folgte am Mittwoch Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Sie verwies für die Eurozone auf ein gewisses Maß an Unsicherheit und einige Frühindikatoren, die noch nicht das gewünschte Niveau erreicht hätten./edh/he