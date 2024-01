Ausverkauf beim Dax zunächst gestoppt

Frankfurt (Reuters) - Der jüngste Ausverkauf am deutschen Aktienmarkt ist vorerst gestoppt.

Der Dax notierte zur Eröffnung am Donnerstag kaum verändert bei 16.436 Punkten.

Mehrere Notenbanker versuchen derzeit, Erwartungen an den Märkten nach im Jahresverlauf eher frühen als späten Zinssenkungen einzufangen. Dies hatte beim Dax am Mittwoch für den größten Tagesverlust seit Oktober gesorgt. "Er steht jetzt wieder in etwa da, wo er Anfang Dezember stand", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Damit ist der letzte Teil der fulminanten Jahresendrally wieder egalisiert."

Gefragt bei den Einzelwerten waren Evotec mit einem Plus von zwei Prozent auf 14,92 Euro. Experten der Royal Bank of Canada (RBC) haben die Titel auf "Outperform" nach "Sector Perform" gesetzt. Die Aktie sei unterbewertet, hieß es. Das Kursziel von 18,60 Euro blieb zwar unverändert, aber eine Erhöhung auf 23 Euro sei möglich, wenn das Unternehmen bei seinem Jahresbericht im April Zahlen über den RBC-Erwartungen vorlege. Evotec-Aktien hatten zuletzt nach einem überraschenden Chefwechsel deutlich nachgegeben.

