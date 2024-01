Bundesbank: Inflationserwartungen der Verbraucher steigen leicht an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Inflationserwartungen der Verbraucher in Deutschland sind im Dezember leicht gestiegen. Auf Sicht von zwölf Monaten wird eine Teuerungsrate von 4,1 Prozent erwartet, wie die Bundesbank am Mittwoch auf ihrer Internetseite bekannt gab. Im Vormonat war die Erwartung mit 4,0 Prozent auf einen zweijährigen Tiefstand gefallen. Die mittelfristigen Inflationserwartungen gingen dagegen leicht zurück. Sie betragen auf Sicht von drei Jahren 4,2 Prozent nach 4,3 Prozent im November.

Von der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB), die für die gesamte Eurozone mittelfristig zwei Prozent anstrebt, sind die Erwartungen weit entfernt. Die tatsächliche Teuerung nähert sich hingegen sowohl in der Eurozone als auch in Deutschland dem EZB-Ziel tendenziell an, obwohl sie zuletzt wieder gestiegen ist. Die nach europäischen Standards ermittelte Teuerung (HVPI) beträgt für die Eurozone im Dezember 2,9 Prozent und für Deutschland 3,8 Prozent.

Für die Geldpolitik der EZB spielen die Inflationserwartungen eine große Rolle. Moderne Geldpolitik funktioniert vor allem über die Steuerung von Erwartungen. Rechnen die privaten Haushalte mit einer hohen Inflation, fordern sie meist mehr Lohn und Gehalt, was die Inflation anheizen kann. Fachleute sprechen von Zweitrundeneffekten./bgf/jsl/mis