Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - Chinas BIP im Fokus

Frankfurt (Reuters) - Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Am Dienstag hatte er 0,3 Prozent schwächer bei 16.571,68 Punkten geschlossen. Warnungen von Notenbankern beim Wirtschaftsforum in Davos vor einer voreiligen und zu schnellen Senkung der Zinsen hatten die Stimmung an den Aktienmärkten eingetrübt.

In den Vordergrund rückt nun die chinesische Konjunktur. "Die Anleger reagieren empfindlich auf das chinesische Wirtschaftswachstum", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. Die chinesische Wirtschaft verfehlte im vierten Quartal wegen der anhaltenden Schwäche im Immobiliensektor trotz eines Wachstums von 5,2 Prozent knapp die Erwartungen der Analysten.

Am Mittwoch stehen zudem weitere Reden in Davos im Rampenlicht. Besonders wichtig für die Börsenanleger dürften Aussagen der EZB-Chefin Christine Lagarde sein. Die Währungshüterin wird sich auf einem Panel mit der Frage beschäftigen, wie das Wirtschaftswachstum angesichts anhaltender Spannungen langfristig gesichert werden kann.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

16.571,68

Dax-Future

16.537,00

EuroStoxx50

4.446,51

EuroStoxx50-Future

4.422,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

37.361,12 -0,6 Prozent

Nasdaq

14.944,35 -0,2 Prozent

S&P 500

4.765,98 -0,4 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei

35.477,75 -0,4 Prozent

Shanghai

2.865,36 -1,0 Prozent

Hang Seng

15.320,49 -3,4 Prozent

