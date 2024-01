Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - Zinsen im Blick

Frankfurt (Reuters) - Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Am Mittwoch hatte er 0,8 Prozent schwächer bei 16.431,69 Punkten geschlossen. Neu entflammte Zinsängste und Sorgen um die chinesische Konjunktur hatten die Stimmung an den Börsen eingetrübt.

Am Donnerstag veröffentlicht die Europäische Zentralbank (EZB) die Protokolle ihrer Zinssitzung im Dezember. Beim letzten geldpolitischen Treffen im vergangenen Jahr am 13. und 14. Dezember hatten die Währungshüter wie schon im Oktober an den Schlüsselsätzen nicht gerüttelt. Investoren erhoffen sich vom Sitzungsprotokoll nun Hinweise, wie es mit den Zinsen im Euroraum im neuen Jahr weitergeht.

Bei den Unternehmen beginnt die Lufthansa die Tarifverhandlung mit der Gewerkschaft Verdi über höhere Löhne für die rund 25.000 Beschäftigten am Boden.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

16.431,69

Dax-Future

16.542,00

EuroStoxx50

4.403,08

EuroStoxx50-Future

4.423,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

37.266,67 -0,3 Prozent

Nasdaq

14.855,62 -0,6 Prozent

S&P 500

4.739,21 -0,6 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

35.466,17 +0,0 Prozent

Shanghai

2.798,97 -1,2 Prozent

Hang Seng

15.369,32 +0,6 Prozent

