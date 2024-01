EQS-News: SFC Energy startet erfolgreich ins neue Jahr – Wiederholungsauftrag für Brennstoffzellen von Oneberry Technologies in Singapur in Höhe von EUR 2,1 Mio. erhalten

EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

SFC Energy startet erfolgreich ins neue Jahr – Wiederholungsauftrag für Brennstoffzellen von Oneberry Technologies in Singapur in Höhe von EUR 2,1 Mio. erhalten



17.01.2024 / 07:30 CET/CEST

Brunnthal/München, Deutschland, 17. Januar 2024 – Die SFC Energy AG (F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, vermeldet einen erneuten Großauftrag von einem ihrer Exklusivpartner. Oneberry Technologies aus Singapur bezieht weitere EFOY-Brennstoffzellen für innovative und nachhaltige Sicherheitsanwendungen. Der Auftragswert beläuft sich auf EUR 2,1 Mio. EFOY-Brennstoffzellen gewährleisten geringere Gesamtkosten, einen zuverlässigen Betrieb und umweltfreundliche Energieversorgung im Vergleich zu konventionellen Stromerzeugern in zahlreichen Anwendungsbereichen öffentlicher Auftraggeber in Singapur. Dazu zählen Sicherheitslösungen für den Grenzschutz, Großveranstaltungen sowie Hochwasser-Frühwarnsysteme ohne Zugang zum Stromnetz. Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: „Mit der erneuten Beauftragung unseres langjährigen Partners Oneberry Technologies setzen wir unsere dynamische Geschäftsentwicklung in einem stark aufstrebenden Markt für Brennstoffzellentechnologien gleich zu Beginn des Jahres konsequent fort. Singapur ist beispielgebend in der Region beim Einsatz nachhaltiger und innovativer Technologien für die Energiewende. Zusammen mit unserem Partner Oneberry haben wir uns eine führende Marktposition erarbeitet und leisten zudem unseren Beitrag auf dem Weg zur Klimaneutralität.“ Ken Pereira, CEO & Mehrheitseigentümer von Oneberry Technologies: „Seit mehr als einem Jahrzehnt integrieren wir die EFOY-Brennstoffzelle in fast alle unsere innovativen und nachhaltigen Sicherheits- und Überwachungslösungen. Damit ermöglichen wir eine verlässliche Energieversorgung und wirtschaftlich attraktive Lösung für unsere Kunden. Zudem unterstützen wir somit die für Gesellschaft und Politik gleichermaßen wichtigen Nachhaltigkeitsziele in Singapur.“ Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com.

Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 65.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien, Indien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578). SFC Investor Relations und Presse

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com

