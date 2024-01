EU will mit CO2-Einlagerung Klimaziele für 2050 erreichen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Brüssel (Reuters) - Mit der Einlagerung Hunderter Millionen Tonnen von CO2 will die Europäische Union (EU) ihre Klimaziele für das Jahr 2050 erreichen.

Bis zu diesem Stichtag wollen die Staaten der Gemeinschaft nur noch so viel des klimaschädlichen Gases ausstoßen, wie durch die Natur abgebaut werden kann.

Um dieses Ziel der "Netto-Null-Emissionen" zu erreichen, sollen jährlich bis zu 450 Millionen Tonnen CO2 eingefangen und eingelagert werden, hieß es in einem am Mittwoch bekannt gewordenen Gesetzentwurf. Ein Teil davon werde für industrielle Zwecke wie zum Beispiel die Chemikalien-Herstellung genutzt. Der Großteil solle dauerhaft in unterirdischen Lagerstätten bleiben. Die EU-Kommission wollte sich nicht zu dem Gesetzentwurf äußern.

Offiziellen Angaben zufolge wurden in der EU 2022 3,6 Milliarden Tonnen CO2 ausgestoßen. Die Staatengemeinschaft verfügt bislang über keine einzige funktionierende Anlage zur Einlagerung dieses Gases. "Die meisten Regierungen haben ihr Bestes getan, um dieses Thema als 'zu kompliziert' auf die lange Bank zu schieben", kritisierte Chris Davies, ehemaliger EU-Parlamentarier und Chef der Lobbygruppe CCS Europe, die sich für die Einlagerung von CO2 stark macht.

