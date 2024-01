Lagarde sieht EZB auf gutem Weg zum Inflationsziel

Frankfurt/Mailand (Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) ist laut ihrer Präsidentin Christine Lagarde inzwischen auf einem guten Weg, die Inflation im Euro-Raum zurückzubringen auf zwei Prozent.

Sie sei nun zuversichtlich, dass die EZB dieses mittelfristige Ziel erreichen werde, sagte Lagarde am Mittwoch zu Bloomberg TV am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. "Wir sind auf dem richtigen Weg, wir bewegen uns in Richtung zwei Prozent", sagte sie. Sie werde aber noch nicht den Sieg erklären. "Nein, noch nicht," merkte Lagarde an. Der Notenbank-Chef der Niederlande, Klaas Knot, erteilte unterdessen in Davos Börsenspekulationen auf rasche EZB-Zinssenkungen eine Absage.

Die EZB werde im späten Frühling Daten aus den diesjährigen Tarifabschlüssen in den Ländern erhalten, sagte Lagarde. "Wir werden wahrscheinlich viel mehr im April, Mai wissen." Diese Daten würden der EZB eine gute Vorstellung davon geben, wie sich die Inflation entwickeln werde. Die EZB beobachte zudem genau die Entwicklung der Gewinnmargen, der Energiepreise und ob es wieder zu Engpässe bei den Lieferketten komme, sagte die EZB-Chefin. Diese Faktoren könnten einen erheblichen Einfluss auf die Inflationsbekämpfung der Währungshüter haben.

Erwartungen an der Börse, wo bereits auf eine erste Zinssenkung im März oder April gesetzt wird, wollte Lagarde nicht kommentieren. "Börsen machen ihre Arbeit, sie haben ihre Zahlen, sie haben ihre Ziele," sagte sie. Sollten sie das Vorgehen der EZB falsch interpretieren, könne dies aber die Arbeit der EZB erschweren, die Inflation zu bekämpfen. "Es hilft unserem Kampf gegen die Inflation nicht, wenn die Erwartungen im Vergleich zu dem, was wahrscheinlich passieren wird, viel zu hoch sind," sagte sie. Am Geldmarkt werden momentan für 2024 Zinssenkungen im Gesamtumfang von 1,40 Prozentpunkten erwartet. Aktuell liegt der an den Finanzmärkten maßgebliche Einlagensatz, den Banken erhalten, wenn sie bei der Notenbank überschüssige Gelder parken, bei 4,00 Prozent. Das ist das höchte Niveau seit dem Start der Währungsunion 1999.

KNOT TRITT SPEKULATIONEN AUF RASCHE ZINSSENKUNGEN ENTGEGEN

Lagardes EZB-Ratskollege Knot wurde im Interview mit dem Fernsehsender CNBC deutlicher. Es gebe Erwartungen an den Börsen hinsichtlich der Schlüsselzinsen, die die Notenbank nicht bestätigen werde, sagte er am Rande des Weltwirtschaftsforums. Die EZB habe in ihren Konjunkturprognosen einen Zinspfad unterstellt, der erheblich weniger Zinslockerungen vorsehe, als an der Börse derzeit in den Kursen enthalten sei. "Wenn wir einige der Restriktionen zurücknehmen sollten, die wir gegenwärtig im Einsatz haben, dann wird das ein sehr graduelles Rücknehmen sein und keine Hals-über-Kopf-Rücknahme", sagte er. Auch aus seiner Sicht benötigen die Währungshüter "definitiv" noch mehr Daten zur Lohnentwicklung in der Euro-Zone.

Optimistisch gab sich Knots EZB-Ratskollege Fabio Panetta, Chef der Banca d'Italia. Der Rückgang der Inflation sei stark und werde anhalten, sagte er auf einer Veranstaltung des italienischen Bankenverbandes ABI. In der Euro-Zone lag die Inflationsrate zuletzt im Dezember bei 2,9 Prozent. Im Herbst 2022 hatte sie zeitweise bei über zehn Prozent gelegen.

