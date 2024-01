OTS: zeb consulting / zeb erweitert Führungsriege und beruft neun neue ...

zeb erweitert Führungsriege und beruft neun neue Partner / Umsatz deutlich über Vorjahr Münster/Frankfurt (ots) - Die Strategie-, IT- und Managementberatung zeb, spezialisiert auf die europäische Financial-Services-Industrie, hat ihren Partnerkreis zu Beginn des neuen Jahres gezielt verstärkt. Mit Detlev Ahrens (49) , Bork N. Bröker (42) , Udo Jacobasch (53) , Bernd Liesenkötter (38) , Dirk Queisner (39), Julian Schmeing (33) , Martin Seidenberg (36) , Andreas Sumper (46) und Christoph Wienert (34) stoßen langjährige und erfahrene Finanzdienstleistungsspezialisten zum Führungsteam der Unternehmensberatung. Damit umfasst der Führungskreis von zeb Anfang 2024 insgesamt 69 Partnerinnen und Partner, die Banking- und Insurance-Kunden in ganz Europa betreuen. Drei der neun neuen Partner sind im Office Hamburg für die europaweiten Kunden von zeb tätig. Detlev Ahrens hat sich auf Hedge Accounting spezialisiert und betreut international bilanzierende Banken, Captives, Leasingunternehmen und europäische Asset-Manager. Dirk Queisner ist Experte für Bankenregulierung und berät Banken bei der Umsetzung bzw. Einhaltung regulatorischer Anforderungen. Zudem berät er Institute bei Zulassungsfragen im Zuge von Aus- und Neugründungen. Christoph Wienert ist Spezialist für strategische und operative Fragestellungen rund um Betriebsthemen in der Sparkassen-Finanzgruppe. Seinen thematischen Schwerpunkt setzt er dabei auf die zukunftsgerichtete Aufstellung von Prozessen in Verbindung mit wirksamen Change-Instrumenten für eine nachhaltige Implementierung von organisatorischen Veränderungen. Neuer Partner im Münchener Büro ist Julian Schmeing . Der 33-Jährige ist spezialisiert auf Digital Assets und DLT sowie die Beratung von FinTech-Unternehmen. Am Standort Berlin steigt Udo Jacobasch in das Führungsgremium auf, sein Beratungsschwerpunkt liegt in der Digitalisierung, der individuellen Softwareentwicklung für Großunternehmen sowie der Steuerung von großen Digitalisierungsprojekten. Am Standort Münster sind Dr. Bernd Liesenkötter , Bork N. Bröker und Martin Seidenberg in den Partnerkreis aufgerückt. Dr. Bernd Liesenkötter berät zu Themen rund um Nachhaltigkeit und ESG in Banken und Sparkassen, sein Fokus liegt sowohl auf strategischen als auch vertrieblichen Fragestellungen in der nachhaltigen Transformation. Bork N. Bröker begleitet Banken bei der Ausgestaltung eines effektiven und effizienten Risikomanagements sowie dessen Verzahnung mit der Banksteuerung. Schwerpunkte der Tätigkeit von Martin Seidenberg sind der Vertrieb sowie das Vertriebsmanagement in der Sparkassen-Finanzgruppe. In Österreich kommt Andreas Sumper neu in die Partnerschaft. Er berät Banken bei der EZE-Digitalisierung, insbesondere im Kreditgeschäft mit Privat- und Firmenkunden. In dieser Rolle unterstützt er Banken über Österreich hinaus in der gesamten DACH-Region. Umsatz steigt auf 220 Mio. Euro Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 kann das Beratungshaus mit Gründungssitz in Münster eine Fortsetzung seines Wachstumskurses vermelden. Trotz Ukrainekrieg, globaler Krisen und inflationsbedingter Unsicherheiten an den europäischen Finanzmärkten stiegen die Umsatzerlöse auf einen Rekordwert von über 220 Mio. Euro, nach 200 Mio. Euro im Vorjahr 2022. Damit setzt zeb den soliden Wachstumskurs der letzten Jahre mit klarem Fokus auf die Bedürfnisse seiner oft langjährigen Kunden erfolgreich fort. Das spiegelt sich auch im Recruiting wider. Nach 200 Einstellungen im vergangenen Jahr sind auch für 2024 200 Neueinstellungen angestrebt. Aktuell beschäftigt zeb europaweit über 1.100 Mitarbeitende. Dr. Markus Thiesmeyer , Managing Director bei zeb, beschreibt klar die Zielsetzung des Beratungshauses: "Ein zentraler Schwerpunkt der Tätigkeit von zeb bleibt die ganzheitliche und nachhaltige Transformation der deutschen und europäischen Banken- und Versicherungsindustrie. Als einer der wesentlichen Akteure in diesem Bereich mit einer klaren Spezialisierung erwarten wir ein anhaltendes Wachstum des Beratungsbedarfs u. a. in den Segmenten 'neue Technologien' sowie 'Ökologie, soziale Verantwortung und gute Unternehmensführung (ESG)'." Vor diesem Hintergrund hat zeb sein Beratungsprofil und seine umfassende Financial-Services-Expertise in den letzten Jahren stetig ausgebaut, gezielt digitalisiert und die Standorte sukzessive gestärkt. Internationale Büros befinden sich aktuell in Amsterdam, Kyiv, London, Luxemburg, Mailand, Oslo, Stockholm, Warschau, Wien und Zürich. Pressekontakt: Franz-Josef Reuter Head of Public & International Affairs Phone +49.251.97128.347 E-Mail mailto:franz-josef.reuter@zeb.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/119614/5693356 OTS: zeb consulting