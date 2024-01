Pressestimme: 'Frankenpost' zum E-Auto

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zum E-Auto:

"Es war von Anfang an ein Fehler, elektrifizierte Luxusautos mit Steuergeld zu fördern. In dieser Preisklasse können Käufer auf Steuergeschenke verzichten. Aber weil das E-Auto ohne Steuergeld schon beim Start gegen Benziner und Diesel keine Chance gehabt hätte, wurde es mit dem Geld der Bürger gefördert. Mit Verspätung soll nun die Zeit der kompakten Stromer beginnen. Ein E-Auto in Golf-Größe für 25 000 bis 30 000 Euro mit 400 bis 500 Kilometer Reichweite - dahin muss die Reise gehen."/DP/jha