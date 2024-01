Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zum Klimageld

HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zum Klimageld:

"Das hat sich FDP-Finanzminister Christian Lindner wohl so gedacht. Dass er sich einfach hinstellt und das Klimageld kassiert. Kommt halt erst nach der nächsten Wahl. Als wäre das nicht dreist genug, behauptet Lindner noch, technisch könne das Klimageld ab 2025 ausgezahlt werden - obwohl der "Digital first, Bedenken second"-Parteichef dann zweieinhalb Jahre gebraucht hat, um es auf die Beine zu stellen. Es ist schlicht unanständig, den CO2-Preis in die Höhe zu schrauben und den Bürgern nichts davon zurückzugeben. Alle Experten sind sich einig, dass es Gift für die Akzeptanz der Maßnahme ist, wenn sich der Staat daran einfach nur bereichert. SPD und Grüne dürfen das nicht hinnehmen. Im Koalitionsvertrag ist das Klimageld vereinbart."/DP/jha