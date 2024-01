Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zum Gendern in Landesbehörden

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zum Gendern in Landesbehörden:

"Gendern erregt die Gemüter. Die von der CDU als Kernwählerschaft ausgemachten Bevölkerungsteile können damit ziemlich wenig anfangen. Was Thomas Strobl im Südwesten durchsetzen will, das hat auch Markus Söder in Bayern angekündigt. Der bayerische Ministerpräsident ist bekannt dafür, fast alles zu machen, was gerade Applaus verspricht. Nun wird er vom Nachbarland sogar noch überholt. Es braucht nicht viel Fantasie, um vorherzusagen, dass sich nach den Gender-Gegnern nun die Befürworter der geschlechtsneutralen Sprache aufmachen werden, um ihr vermeintliches Recht einzufordern. Das wird Kräfte binden und Unfrieden stiften - in der Verwaltung, in der Politik, bei Gerichten. Es gibt derzeit wirklich viele Themen, die es wert sind, diskutiert und mit aller Aufmerksamkeit behandelt zu werden. Das Binnen-I in einem Brief vom Amt gehört nicht dazu."/yyzz/DP/he