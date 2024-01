Renault verkauft nach vierjähriger Durststrecke wieder mehr Autos

(Reuters) - Nach vier Jahren mit rückläufigem Absatz hat der französische Autobauer Renault 2023 wieder mehr Autos verkauft.

Die Flaggschiffmarke des Konzerns, Renault, die mehr als zwei Drittel des Konzernabsatzes ausmacht, verzeichnete einen Anstieg um 9,4 Prozent auf rund 2,2 Millionen Fahrzeuge, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Die Billigmarke Dacia legten um 14,7 Prozent zu.

Der Konzern steckt in einer umfassenden Umstrukturierung, zu der auch die Ausgliederung des E-Auto-Geschäfts Ampere gehört. Die Sparte soll in der ersten Hälfte 2024 an die Börse gebracht werden. Für 2023 peilt der Autobauer eine Marge am oberen Rand der Spanne von sieben bis acht Prozent an.

