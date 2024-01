TAGESVORSCHAU: Termine am 18. Januar 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 18. Januar 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 AUT: BHP Group, 1. Halbjahr Produktionsbericht 06:30 CHE: Galenica, Umsatz 2023 07:00 CHE: Richemont, Q3-Umsatz 07:30 TWN: TSMC, Q4-Zahlen 08:00 IRL: Flutter Entertainment, Q4-Umsatz 08:00 GBR: Sage Group, Q1-Umsatz 11:00 DEU: Würth, vorläufige Jahreszahlen 11:00 DEU: Veltins, Jahreszahlen 13:00 USA: Fastenal, Q4-Zahlen 14:00 DEU/USA: Birkenstock, Q4-Zahlen 17:00 USA: Intuit, Hauptversammlung 18:00 USA: Micron Technology, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: KeyCorp, Q4-Zahlen USA: First Horizon, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Kernrate Maschinenbau 11/23 05:30 JPN: Industrieproduktion 11/23 (endgültig) 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 12/23 08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 12/23 08:00 DEU: Baugenehmigungen 11/23 08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe, November und Jahresschätzung 2023 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 11/23 10:00 ESP: Handelsbilanz 11/23 13:30 EUR: EZB-Sitzungsprotokoll 13./14.12.23 14:30 USA: Wohnungsbaubeginne- und genehmigungen 12/23 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 1/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Online-Pressekonferenz der Bundesnetzagentur zur Entgeltregulierung im Strom- und Gasbereich 09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zum Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch Intel 09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zur Zulässigkeit einer Verbandsklage gegen Meta 10:00 DEU: Start der Tarifverhandlung für rund 25 000 Bodenbeschäftigte der Deutschen Lufthansa AG 10:00 DEU: Haushaltsausschuss legt in Bereinigungssitzung letzte Hand an den Etat für 2024. Der Bundeshaushalt 2024 soll dann in der Woche ab dem 29.1. vom Bundestag beschlossen werden. 11:00 DEU: Vorstellung der Marktdaten des Jahres 2023 für Gewerbeimmobilien in Frankfurt BNP Paribas Real Estate GmbH, Frankfurt 13:00 DEU: Online-Pressegespräch UBS: «Jahr 2024: Was Anleger erwartet» mit Felix Hüfner, Senior European Economist & Chief German Economist/UBS Investment Bank und Maximilian Kunkel, Chief Investment Officer Germany/UBS Global Wealth Management CHE: Fortsetzung Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums, Davos + 11.30 Diskussion «Industriecluster: Gibt es eine Blaupause?», u.a. mit Martin Brudermüller, Vorstandsvorsitzender BASF + 14.00 Diskussion «Kein Aufschwung ohne Handel und Investitionen», u.a. mit Ngozi Okonjo-Iweala, Generaldirektorin Welthandelsorganisation (WTO) + 16.15 Diskussion «Europas Märkte vereinen», u.a. mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender Deutsche Bank 16:00 DEU: Energiedialog 2024 des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE) u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) 17:00 DEU: Veranstaltung Bankenverband BdB: «Einsatz von KI in Banken - Chancen & Herausforderungen» mit Rupert Schaefer, Exekutivdirektor Strategie, Policy und Steuerung/Bafin, Deutsche-Bank-Vorstand Bernd Leukert, Jan Ceyssens, Head of Unit Digital Finance DG FISMA/European Commission und ndreas Hufenstuhl, Partner Big Data & Advanced Analytics/PwC DNK: Europäischer Wissenschaftlicher Beirat zum Klimawandel legt Gutachten zur Klimaneutralität bis 2050 vor DEU: Internationale Grünen Woche (19. bis 28. Januar) in Berlin + 18.00 Eröffnung u.a. mit Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne), Sachsen-Anhalts Agrarminister Sven Schulze (CDU), EU-Landwirtschaftskommissar Janusz Wojciechowski und Regierendem Bürgermeister Kai Wegner

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi