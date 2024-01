WEF24: Saudi-Arabien bekräftigt Aufruf zu sofortigem Waffenstillstand im Gazastreifen und Deeskalation im Roten Meer zur Sicherung der regionalen Stabilität

Saudi-Arabien hat seinen Aufruf zu einem sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen und einem Ende der sich verschärfenden Volatilität im Roten Meer heute auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) Jahrestreffen 2024 bekräftigt.

Saudi Arabia reiterates call for immediate ceasefire in Gaza at the World Economic Forum Annual Meeting 2024 (Photo: AETOSWire)

In einer Sitzung zum Thema 'Sicherung einer unsicheren Welt' sagte der saudi-arabische Außenminister, Seine Hoheit Prinz Faisal bin Farhan bin Abdullah: "Wir müssen uns auf die unmittelbare Krise konzentrieren, die das Leiden im Gazastreifen ist.

"Die internationale Gemeinschaft bewegt sich mehr in die Richtung, die wir von Anfang an gefordert haben, nämlich einen Waffenstillstand und mehr humanitäre Hilfe. Aber wir müssen mehr tun. Wir sind einverstanden, dass regionale Frieden auch Frieden für Israel bedeutet, aber das kann nur durch Frieden für die Palästinenser, durch einen palästinensischen Staat, geschehen."

Zur eskalierenden Volatilität im Roten Meer fügte Seine Hoheit hinzu: "Die Freiheit der Navigation im Roten Meer betrifft uns alle, und die Priorität muss Deeskalation sein."

Während einer Podiumsdiskussion zum Thema "Reibungslose Dienstleistungen" beschrieb Seine Exzellenz der Handelsminister Dr. Majid Alkassabi die Geschwindigkeit und den Umfang der wirtschaftlichen Diversifizierung Saudi-Arabiens: "[Das Königreich] hat über 200 Gesetze und Vorschriften überarbeitet, um das Geschäftsumfeld attraktiv zu gestalten."

Früher am Tag gab Seine Exzellenz Adel A. Aljubeir, Minister für Staatliche Angelegenheiten und Umweltgesandter, bekannt, dass das Königreich die Konferenz der Vereinten Nationen über biologische Vielfalt (COP16) im Jahr 2024 ausrichten wird.

In einer Sitzung im Rahmen der neuen Saudi House: Bold Visions Series - dem Pavillon des Königreichs, der Veränderungsträger, Entscheidungsträger, Wegbereiter und Innovatoren verbindet - betonte Aljubeir die Notwendigkeit einer substantiellen globalen Zusammenarbeit zur Bewältigung der Klimakrise und sagte: "Es sei denn, wir arbeiten zusammen, werden wir nichts erreichen."

In 'Gulf Economies: All In' teilte Seine Exzellenz Khalid Al-Falih, Minister für Investitionen, seinen optimistischen Ausblick für den Golf mit und bemerkte, wie die Staaten des Golfkooperationsrates (GCC) ausländische Direktinvestitionen (FDI) "mehr als doppelt so schnell wie der weltweite Durchschnitt" anziehen, bevor er hinzufügte, dass das zukünftige wirtschaftliche Wachstum der Region durch nicht-ölbezogene Aktivitäten befeuert werden wird.

In einer Sitzung zum Thema 'Regulierung von Nicht-Banken' warnte Seine Exzellenz Mohammed Aljadaan, Finanzminister, die Regierungen davor, "Innovationen zu ersticken" und dem privaten Sektor durch die Anwendung allgemeiner regulatorischer Rahmenbedingungen auf Banken und nicht regulierte Finanzinstitute Investitionsmöglichkeiten zu entziehen.

In einer Sitzung zur KI-Governance sagte Seine Exzellenz Abdullah Alswaha, Minister für Kommunikation und Informationstechnologie, dass die Konsequenz des Königreichs, "pro-Innovation, pro-Partnerschaft" zu sein, dazu beigetragen hat, aufkommende Technologien wie Generative KI zu nutzen, um eine zukunftsorientierte, auf den Menschen ausgerichtete Zukunft aufzubauen.

Seine Exzellenz Bandar Alkhorayef, Minister für Industrie und Bergbau, betonte den "dreidimensionalen" politischen Ansatz Saudi-Arabiens zur Entwicklung industrieller Fähigkeiten.

