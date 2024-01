Winterwetter legt Flughäfen in Frankfurt und München teilweise lahm

Düsseldorf (Reuters) - Wegen der hohen Glatteisgefahr in der Mitte und im Süden Deutschlands sind am Mittwoch Teile des Flugverkehrs lahmgelegt worden.

Am Frankfurter Flughafen sei die Hälfte der Flüge gestrichen worden, sagte eine Sprecherin. Von den 1047 vorgesehenen An- und Abflügen seien 570 annulliert worden. Am Flughafen München wurden nach Angaben einer Sprecherin 254 Flüge annulliert. 410 An- und Abflüge sollten dagegen stattfinden. Der kleinere Flughafen in Saarbrücken stellte seinen Betrieb vollständig ein. Der Deutsche Wetterdienst hat für Mittwoch vor extremer Glatteisgefahr im Südwesten gewarnt. Starker Schneefall wird im Westen und in der Mitte Deutschlands erwartet.

