BX Swiss erweitert regulatorischen Bereich und ernennt Fabian Friedli zum Head Regulation

Seit 2017 betreibt die BX Swiss neben dem regulären Börsengeschäft mit RegServices auch eine Prospektprüfstelle und ein Beraterregister nach dem Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG). Beide Bereiche entwickeln sich laufend weiter und müssen den steigenden regulatorischen Anforderungen gerecht werden. Um dieser Komplexität Rechnung zu tragen, wurden alle regulatorischen Aspekte des Börsenbetriebs, der Prospektprüfstelle, des Beraterregisters sowie der Rechtsabteilung unter einem Dach zusammengefasst. Die eigenständige Abteilung ist direkt dem Verwaltungsrat unterstellt und wird von Fabian Friedli geleitet.

Fabian Friedli ist ein erfahrener Finanz- und Kapitalmarktjurist. Er leitet seit 2020 die Abteilungen Zulassung und Offenlegung der BX Swiss und ist stellvertretender Leiter der Prospektprüfstelle und der Registrierungsstelle. Darüber hinaus ist er für die rechtlichen Belange der BX Swiss zuständig. Vor seiner Tätigkeit bei der BX Swiss war er über 12 Jahre bei der Bank Julius Bär & Co. AG tätig, unter anderem als Head Legal Business Management und Deputy Head Legal International, zeitweise auch in der Zweigniederlassung in Hongkong.

«Als eine der drei europäischen Börsen der Gruppe Börse Stuttgart steht die BX Swiss für voll regulierten Börsenhandel und verfolgt eine Wachstumsstrategie. Die Zusammenführung aller regulatorischen Bereiche unter der Leitung von Fabian Friedli ist ein wichtiger organisatorischer Schritt, um die Weiterentwicklung der BX Swiss und ihrer Geschäftsfelder adäquat zu unterstützen», sagt Dr. Matthias Voelkel, CEO der Gruppe Börse Stuttgart und Verwaltungsratsvorsitzender der BX Swiss.