DAX 40 Ausblick: Hoffen auf Stabilisierung – EZB-Präsidentin Lagarde im Blick

Der jüngste Ausverkauf am deutschen Aktienmarkt scheint zunächst gestoppt. Abzuwarten gilt, ob die zuletzt dominierenden Zinssenkungsfantasien wieder an Fahrt aufnehmen können oder die Notenbank-Vertreter erneut für Ernüchterung sorgen.

Mit rund 16.447 Punkten notiert am Donnerstagmorgen laut IG-Indikation ein Plus von 0,35 Prozent auf der Kurstafel.

„Beige Book“ sendet keine Signale – Konjunktur in USA stabil

Das am späten Mittwochabend veröffentlichte „Beige Book“ der Fed hat indes für weniger Impulse gesorgt. Die ökonomische Lage in den Vereinigten Staaten habe sich nach Einschätzung der US-Notenbank Fed stabil gezeigt, hieß es. Neben der wirtschaftlichen Aktivität habe sich auch das Beschäftigungsniveau wenig verändert. Zudem seien die Preise leicht gestiegen.