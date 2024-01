Devisen: Eurokurs erholt sich zum US-Dollar etwas vom Fünf-Wochen-Tief

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0895 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Der Kurs erholte sich damit vom tiefsten Stand seit Mitte Dezember, der zur Wochenmitte bei 1,0845 Dollar erreicht worden war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0877 Dollar festgesetzt.

In den vergangenen Handelstagen hatten robuste US-Konjunkturdaten und Aussagen aus den Reihen der US-Notenbank Fed der Spekulation auf eine baldige Zinssenkung einen Dämpfer versetzt, was der US-amerikanischen Währung Auftrieb verliehen hatte.

Wie aus dem am Mittwochabend veröffentlichten Konjunkturbericht der US-Notenbank hervorgeht, hat sich die ökonomische Lage in den Vereinigten Staaten trotz des erhöhten Zinsniveaus zuletzt weiter stabil gezeigt.

Im Tagesverlauf bleibt das Interesse der Anleger am Devisenmarkt auf US-Konjunkturdaten gerichtet. Am Nachmittag werden wöchentliche Daten vom US-Arbeitsmarkt und ein Indikator zur Stimmung in den Industriebetrieben in der Region Philadelphia erwartet./jkr/mis