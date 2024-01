EQS-News: ARTS Asset Management verstärkt Vertriebsteam in Deutschland zweifach

Emittent / Herausgeber: ARTS Asset Management GmbH / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

ARTS Asset Management verstärkt Vertriebsteam in Deutschland zweifach



18.01.2024 / 09:18 CET/CEST





ARTS Asset Management verstärkt Vertriebsteam in Deutschland zweifach Wien, 18.01.2024. ARTS Asset Management („ARTS“) erweitert das Vertriebsteam in Deutschland um zwei Vertriebsexperten: Ralf Matzka und Daniel Leibold sind seit Januar 2024 jeweils als „Sales Director Germany“ für die Wiener Fondsgesellschaft tätig und komplettieren das Team rund um Ena Berisha, Head of Germany. Ralf Matzka kehrt nach rund 2 Jahren Beratertätigkeit bei einer regionalen Genossenschaftsbank, wieder zu ARTS zurück, um die Position des „Sales Director Germany“ zu übernehmen. „Ich freu mich sehr, wieder mit an Bord zu sein. Manchmal lernt man im Leben erst dann etwas zu schätzen, wenn man es nicht mehr hat,“ resümiert Ralf Matzka. Er bringt neben seiner mehrjährigen Vertriebserfahrung in der Finanzbranche auch entsprechend weitreichende Kenntnisse zu den ARTS-Investmentlösungen bereits mit. Daniel Leibold verfügt über jahrelange Branchenerfahrung und wird im Vertriebsteam Deutschland ebenfalls als „Sales Director Germany“ agieren. Herr Leibold konnte bereits in unterschiedlichen Funktionen bei Banken und Plattformen seine Expertise unter Beweis stellen. „ARTS Asset Management ist als führende Asset Management-Gesellschaft für regelbasiertes Investieren bestens im Markt verankert. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Team der ARTS Asset Management,“ erläutert Daniel Leibold. „Wir freuen uns, dass wir mit Ralf und Daniel zwei erfahrene und hoch motivierte Vertriebsexperten für das ARTS-Team gewinnen konnten. Deutschland ist für uns ein sehr wichtiger Markt, in dem wir eine zunehmende Nachfrage verzeichnen. Die umfassenden Fähigkeiten und das Engagement beider Kollegen runden mein Team gemeinsam mit Herrn Richard Molnar hervorragend ab. Dadurch sind wir noch besser in der Lage, unseren Geschäftspartnern in Deutschland erstklassige Dienstleistungen anzubieten,“ kommentiert Ena Berisha, Head of Germany bei ARTS Asset Management, die Neubesetzungen. Über ARTS Asset Management ARTS Asset Management, ein Unternehmen der C-QUADRAT Investment Gruppe, wurde 2003 gegründet und hat sich auf das Management von quantitativen Total-Return-Strategien spezialisiert. Auf Grundlage eines selbstentwickelten Handelssystems werden sämtliche Anlageentscheidungen anhand komplexer mathematischer Algorithmen und daher unabhängig von menschlichen Emotionen, wie z.B. Angst oder Gier, getroffen. Investiert wird systematisch, nach technischen bzw. quantitativen Kriterien, in jene Branchen bzw. Sektoren, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen. ARTS zählt mit seinen Mischfonds zu den Pionieren der Trendfolge. Die ARTS-Produktpalette umfasst mittlerweile 13 flexibel gemanagte Fonds und erhielt in den letzten Jahren in Summe mehr als 370 Awards und Auszeichnungen renommierter Adressen. Kontakt Presse Deutschland

edicto GmbH

Ralf Droz / Jessica Pommer

Telefon: +49 69 905 505-57

E-Mail: arts@edicto.de



Kontakt Unternehmen

ARTS Asset Management GmbH

Manuela Pichler

Telefon: +43 1 955 95 96 436

E-Mail: m.pichler@arts.co.at

www.arts.co.at

