EQS-News: Kizoo leitet Finanzierungsrunde bei Reservoir Neuroscience zur Wiederherstellung der Gesundheit des alternden Gehirns

PRESSEMITTEILUNG Kizoo leitet Finanzierungsrunde bei Reservoir Neuroscience zur Wiederherstellung der Gesundheit des alternden Gehirns San Francisco, Kalifornien, USA / Berlin, Deutschland – 18. Januar 2024 – Reservoir Neuroscience gab heute den Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von 4 Millionen Dollar bekannt, um die Entwicklung neuer Therapien für altersbedingte Neurodegeneration zu unterstützen. Reservoir wird die Mittel für die Entwicklung einer neuen Klasse von Wirkstoffen verwenden, die die Blutgefäße des Gehirns wiederherstellen sollen, um das alternde Gehirn zu verjüngen. Die Finanzierungsrunde wurde von Kizoo Technology Capital angeführt, einem führenden Investor im Bereich der Verjüngungs-Biotechnologie, der sich auf Start-ups mit Fokus auf der Umkehrung altersbedingter Schäden auf zellulärer und molekularer Ebene konzentriert. Weitere Investoren sind die Bestandsinvestoren R42 Fund und Healthspan Ventures. Der einzigartige Ansatz von Reservoir zur Bekämpfung der Neurodegeneration wurde von den Mitbegründern Aaron Friedman und Vlad Senatorov entwickelt, promovierten Neurowissenschaftlern der UC Berkeley, die sich mit den Auswirkungen der Blutgefäßalterung auf die Gesundheit des Gehirns befassen. Ziel des Unternehmens ist es, das erste speziell auf Gefäßerkrankungen zugeschnittene Medikament zu entwickeln, um die Gesundheit des Gehirns während des natürlichen Alterungsprozesses und bei altersbedingten Krankheiten wiederherzustellen. Neue Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass ein Großteil der alternden Bevölkerung bereits im mittleren Alter Gefäßschäden entwickelt, was die Gefäßpathologie zu einem der ersten und häufigsten Anzeichen neurodegenerativer Erkrankungen macht. Mit Hilfe einer innovativen Organ-on-Chip-Technologie zur Züchtung menschlicher Blutgefäße und zur Untersuchung der vaskulären Alterung entdeckte und entwickelte Reservoir einen neuartigen Wirkstoff, der die krankhaften Veränderungen der Blutgefäße rückgängig macht und die beschädigte Blut-Hirn-Schranke repariert. Reservoirs therapeutische Strategie zielt darauf ab, die Gesundheit der Blutgefäße wiederherzustellen, um degenerative Schäden, die sich von den Blutgefäßen auf das Gehirn ausbreiten, umzukehren. „Durch die Behandlung der zugrundeliegenden Gefäßprobleme, die sich bei den meisten Menschen mit zunehmendem Alter unweigerlich entwickeln, bekämpfen wir den größten Risikofaktor für die Entwicklung neurodegenerativer Krankheiten. Dieser Ansatz zur Verjüngung des alternden Gehirns könnte nicht nur als Einzeltherapie wirksam sein, sondern hat auch großes Potenzial für die Gesundheit des Gehirns und systemische Vorteile bei einer Vielzahl altersbedingter Erkrankungen,“ sagt Dr. Friedman, CEO von Reservoir Neuroscience. „Wir sind überzeugt, dass Reservoirs neuartiger Ansatz, die Gesundheit der Blutgefäße im Gehirn wiederherzustellen und gleichzeitig die Blut-Hirn-Schranke zu reparieren, das Potenzial hat, die Ursachen verschiedenster neurologischer Pathologien zu adressieren,“ sagt Patrick Burgermeister, Partner von Kizoo Technology Capital und neues Board Member von Reservoir Neuroscience. Über Reservoir Neuroscience Reservoir Neuroscience ist ein in der San Fransisco Bay Area ansässiges junges, Venture-finanziertes Biotech-Unternehmen, das eine neuartige Therapie zur Umkehrung der Gefäßpathologie des Gehirns bei altersbedingten und neurodegenerativen Erkrankungen entwickelt. Bei diesen schweren, bisher nicht heilbaren Krankheiten werden die Blutgefäße des Gehirns geschädigt und dysfunktional, was zu Entzündungen führt, die den weiteren Verlauf der Erkrankung bestimmen. Diese vaskuläre Pathologie ist der früheste Biomarker für Neurodegeneration und definiert das größte Segment, das bisher noch nicht erfolgreich behandelt werden konnte. Reservoir Neuroscience wird von den beiden Mitgründern Aaron Friedman und Vlad Senatorov geleitet, promovierten Neurowissenschaftlern der UC Berkeley, die bahnbrechende Forschung zu den Auswirkungen der Blutgefäßalterung auf Erkrankungen des Gehirns geleistet haben. Reservoir Neuroscience hat eine proprietäre Organ-on-Chip-Plattform zur Entdeckung neuartiger, branchenführender Wirkstoffe entwickelt, die die Gesundheit der Hirngefäße wiederherstellen, und bietet damit einen neuartigen Ansatz zur Wiederherstellung der Gesundheit des alternden Gehirns darstellt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.reservoirneuro.com Über Kizoo Kizoo's Schwerpunkt liegt auf Seed- und Folge-Finanzierungen von Rejuvenation Biotech-Startups. Nach vielen Jahren als Unternehmer, VC und Mentor von wachstumsstarker Hightech und Biotech Unternehmen, nach zahlreichen Exits und massiver Wertentwicklung für die Firmengründer, bringt das Team jetzt diese Erfahrung in die neu entstehende Welt von Rejuvenation Biotech - eine noch junge Industrie, die letztendlich wesentlich größer sein wird als alle bisherigen Technologiemärkte. Als Teil von Michael Greves Forever Healthy Gruppe unterstützt Kizoo aktiv die Gründung von Startups, die Forschung zu den Ursachen des Alterns in Therapien und Services für den Menschen umsetzen. Zu Kizoo ́s Investitionen gehören Cellvie, Cyclarity, Revel Pharmaceuticals, Elastrin Therapeutics, MoglingBio und andere. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.kizoo.com Medienkontakt für Kizoo Frank Schüler

Geschäftsführer

Kizoo Technology Capital

fs@kizoo.com Medienkontakt für Reservoir Neuroscience Aaron Friedman

CEO Reservoir Neuroscience

aaron@reservoirneuro.com

