EU-Parlament fordert dauerhaften Waffenstillstand in Gaza

STRASSBURG (dpa-AFX) - Das Europaparlament spricht sich für einen dauerhaften Waffenstillstand im Krieg in Gaza aus - unter der Voraussetzung, dass alle Geiseln freigelassen und die Terrororganisation Hamas zerschlagen wird. Die Abgeordneten verurteilten sowohl die von der Hamas verübten "abscheulichen Terroranschläge" gegen Israel aufs Schärfste, als auch die "unverhältnismäßige militärische Reaktion Israels, die zu einer beispiellosen Zahl ziviler Todesopfer geführt hat", hieß es in einer am Donnerstag in Straßburg verabschiedeten Entschließung.

Israel habe das Recht, sich innerhalb der völkerrechtlichen Grenzen zu verteidigen. Gleichzeitig zeigten sich die Abgeordneten besorgt angesichts der humanitären Lage in Gaza. Das Plenum forderte eine europäische Initiative für eine Zweistaatenlösung. Entschließungen des Parlaments sind rechtlich nicht bindend./rew/DP/jha