Faeser an Rechtsextreme - "Dieser Rechtsstaat ist wehrhaft"

- von Alexander Ratz und Andreas Rinke

Berlin (Reuters) - Die Auseinandersetzungen um AfD und rechtsextreme Tendenzen haben am Donnerstag die Bundestagsdebatte dominiert.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) kündigte in einer Aktuellen Stunde einen entschlosseneren Kurs gegen rechtsextremistische Bestrebungen an. Während die AfD sich gegen Vorwürfe verteidigte, erhob CDU-Chef Friedrich Merz schwere Anschuldigungen gegen die Ampel-Regierung: Diese mache Deutschland unregierbar und treibt der AfD Wähler zu.

Auslöser der Debatte waren Berichte über ein Treffen Rechtsextremer in Potsdam, an dem auch zwei hochrangige AfD-Funktionäre, Mitglieder der rechtskonservativen Werteunion und ein CDU-Mitglied teilgenommen hatten. Dabei soll es um Pläne für Massenabschiebungen von Bürgern ausländischer Herkunft gegangen sein, was die Teilnehmer selbst aber dementieren. Die Berichte lösten eine Welle von Demonstrationen gegen Rassismus in vielen Städten aus, die auch am Wochenende anhalten soll.

"Das werden wir nicht zulassen", sagte Faeser am Donnerstag in Berlin mit Blick auf Forderungen nach einer "Remigration". "Dieser Rechtsstaat ist wehrhaft." Auch Vertreter der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP wie von CDU/CSU kritisierten das Treffen in Potsdam und betonten die Notwendigkeit, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verteidigen. Auch Unternehmensvertreter hatten sich in den vergangenen Tagen mit Appellen gegen Rassismus und Ausgrenzung geäußert.

Wie zuvor Kanzler Olaf Scholz begrüßte Faeser, "dass dieser Tage Menschen auf die Straßen gehen, um unsere Demokratie auch aktiv zu verteidigen und für die Werte unserer Verfassung einzustehen". Die SPD-Politikerin griff die AfD an, der sie die Unterstützung für eine "bewusste NS-Ideologie" vorwarf.

"IHRE SPUREN SIND NICHT MEHR ZU VERWISCHEN"

SPD-Chef Lars Klingbeil sagte, es sollten Millionen Menschen aus Deutschland vertrieben werden, "weil diese Menschen der AfD nicht weiß genug sind". Aber zu diesen Menschen sage er: "Wir passen auf Euch auf, Ihr seid ein Teil dieses Landes, und wir stehen an Eurer Seite." Grünen-Co-Fraktionschefin Britta Haßelmann sagte an die Adresse der AfD: "Sie sind demokratisch gewählt, aber sie sind keine Demokraten." In den Reihen der Partei seien vielmehr Faschisten. "Aber ihre Spuren sind nicht mehr zu verwischen." FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle sagte, es sei die Verantwortung aller Demokraten, die politische Debatte nicht von der AfD bestimmen zu lassen.

MERZ SIEHT SCHULD BEI DER AMPEL

Zuvor hatte Oppositionsführer Merz allerdings der Ampel im Zusammenhang mit dem Staatsbürgerschaftsrecht und den Bauernprotesten vorgeworfen, sie "so gut wie jeden Protest und fast jede Demonstration gegen die Politik der Regierung regelmäßig unter den Verdacht der Demokratiefeindlichkeit" stelle. Hintergrund waren unter anderem Warnungen der Sicherheitsbehörden, dass die Proteste von Rechtsextremen unterwandert werden könnten. Diese Warnungen seien "Teil Ihrer politischen Kampagne gegen die Landwirtschaft" gewesen, sagte Merz. Einwände etwa gegen das neue Staatsbürgerschaftsrecht würden von der Regierung ebenfalls regelmäßig "als rechts und im Zweifel als rassistisch abgekanzelt". "So tragen Sie zu dieser Stimmung bei, die wir gegenwärtig in unserem Land haben", sagte der CDU/CSU-Fraktionschef. Der SPD-Abgeordnete Axel Schäfer warf Merz daraufhin eine Radikalisierung der Mitte der Gesellschaft vor. "Es gibt schon genug ehemalige CDU-Mitglieder in der AfD-Fraktion", sagte er.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Fraktion, Thorsten Frei, forderte, dass rechtsextremistischen Umtriebe gebrandmarkt werden müssten. Allerdings sei die AfD als teilweise rechtsextremistische Partei mittlerweile in Umfragen auf Platz zwei hinter die CDU/CSU gerückt. Dies habe Gründe. "80 Prozent glauben, dass diese Regierung eine Politik macht, die nicht gut ist für das Land", sagte er mit Blick auf die Ampel.

Auch der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Bernd Baumann, kritisierte die Bundesregierung scharf: "Noch nie zuvor hat eine Regierung unser Land so vor die Wand gefahren wie diese", sagte er. Die Wirtschaft fliehe aus Deutschland, "und Millionen kulturfremde Asylanten strömen ungehindert hinein". Mit Blick auf Umfragen etwa in Sachsen, wo die AfD als "gesichert rechtsextrem" eingestuft ist, aber in Umfragen an erster Stelle liegt, fügte Baumann hinzu. "Wir erleben das Ende der links-grünen Dominanz in Deutschland", sagte Baumann.

Die Debatte über ein Verbot der AfD spielte im Bundestag nur eine nachgeordnete Rolle. Während es für eine Verbotsprüfung aus der SPD Sympathie gibt, bremsen andere Parteien bei dem Thema eher. In der Bundesregierung warnt man unter anderem vor einer jahrelangen Prüfung vor einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts.

