Gewerkschaft NGG gewinnt in Krisenbranche neue Mitglieder

HAMBURG (dpa-AFX) - Erstmals seit zehn Jahren ist die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten wieder gewachsen. Mit rund 20 500 Neu-Eintritten konnten 2023 die Abgänge mehr als ausgeglichen werden, wie die Gewerkschaft am Donnerstag berichtete. Zum Jahresende zählte man 187 679 Mitglieder, rund 1,3 Prozent mehr als im Jahr zuvor. NGG-Chef Guido Zeitler führte die Entwicklung auf einen selbstbewussten Kurs in den Tarifauseinandersetzungen mit mehr als 400 Streiks zurück. Auch in diesem Jahr sei wegen des anhaltenden Kostendrucks mit einer hohen Streikbereitschaft der Mitglieder zu rechnen. Zuvor hatte das "Handelsblatt" berichtet./ceb/DP/mis