Ifo - Firmen bekommen leichter Kredite - Banken dennoch vorsichtig

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Unternehmen in Deutschland kommen wieder etwas leichter an frisches Geld.

25,6 Prozent der Firmen, die gegenwärtig Verhandlungen über ein Darlehen führen, berichteten im Dezember von Zurückhaltung bei den Banken. Im September waren es noch 29,2 Prozent, wie das Münchner Ifo-Institut am Donnerstag zu seiner vierteljährlichen Umfrage mitteilte. "Die Banken bleiben bei der Kreditvergabe aber weiterhin vorsichtig", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe.

Das Institut macht dafür vor allem zwei Dinge verantwortlich: "Die hohen Leitzinsen und die Unsicherheit unter den Unternehmen mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung spiegeln sich auch in der Kreditvergabepraxis der Banken wider", sagte Wohlrabe. Aktuell liegt der Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) mit 4,5 Prozent so hoch wie noch nie seit der Euro-Bargeldeinführung 2002. Zinssenkungen werden erst ab Sommer erwartet. Die deutsche Wirtschaft ist auch wegen der hohen Zinsen - die etwa die Baukonjunktur lähmen - im vergangenen Jahr um 0,3 Prozent geschrumpft. Manche Ökonomen rechnen für 2024 mit einem weiteren Minus-Jahr. Die Zahl der Firmenpleiten stieg auch wegen der schwachen Konjunktur von Januar bis Oktober 2023 um 24,1 Prozent auf 14.751. Die offenen Forderungen der Gläubiger bezifferten die Amtsgerichte allein für Oktober auf knapp 1,6 Milliarden Euro, das ist rund doppelt so viel wie ein Jahr zuvor.

Die niedrigere Kredithürde ist vor allem auf die Dienstleister zurückzuführen: Dort sank der Anteil der Unternehmen, die über einen schwierigeren Zugang zu Darlehen klagen, von 31,5 auf 25,7 Prozent. Auch in der Baubranche entspannte sich die Lage (von 29,4 auf 19,9 Prozent). In der Industrie gab der Indikator ebenfalls nach, und zwar um knapp zwei Punkte auf 25,6 Prozent.

FÜR KLEINE BETRIEBE IST ES SCHWERER

Im Einzelhandel verharrte der Anteil unverändert bei 28,2 Prozent. "Die wirtschaftliche Lage vieler Einzelhändler ist aufgrund der Kaufzurückhaltung der Kunden weiterhin schwierig", erklärte das Ifo-Institut dazu. "Das spiegelt sich auch in den Kreditbedingungen wider." Im Großhandel ist die Kennzahl von 20,2 auf 26,9 Prozent gestiegen.

Generell ist es für größere Unternehmen leichter, an neue Kredite zu kommen. Für Selbstständige und Kleinstunternehmen liegt die Kredithürde dagegen höher - bei überdurchschnittlichen 45,7 Prozent. "Auch im vierten Quartal bleibt der Kreditzugang für Unternehmen beschwerlich", kommentierte die Chefvolkswirtin der Förderbank KfW, Fritzi Köhler-Geib, die Entwicklung. "Angesichts der restriktiven Geldpolitik und der schwachen Konjunkturaussichten lässt eine Trendwende der Kredithürde auf sich warten."

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)