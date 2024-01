Keine Mondlandung: 'Peregrine'-Kapsel soll am Donnerstag verglühen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nachdem die "Peregrine"-Kapsel das Ziel einer ersten kommerziellen Landung auf dem Mond verpasst hat, soll sie noch an diesem Donnerstag kontrolliert über der Erde abstürzen. Die Kapsel solle gegen 22 Uhr MEZ in der Erdatmosphäre über dem Südpazifik verglühen, teilte das Unternehmen Astrobotic aus Pittsburgh am Mittwoch mit. Für Freitag ist eine gemeinsame Pressekonferenz mit der US-Raumfahrtbehörde Nasa angekündigt.

Die private "Peregrine"-Mission (auf Deutsch: Wanderfalke) war in der vergangenen Woche vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet. Schon kurz nach dem Start hatte es allerdings Probleme gegeben: Eine Störung des Antriebssystems führte unter anderem zu einem Treibstoff-Leck.

Den Ingenieuren gelang zeitweise eine Stabilisierung der Kapsel, das Ziel einer Mondlandung musste allerdings aufgegeben werden. Eigentlich hätte die Kapsel im Februar in einem Gebiet mit dem Namen Sinus Viscositatis (Bucht der Klebrigkeit) landen und die erste - unbemannte - US-Mondlandung seit der Apollo-Mission vor über 50 Jahren perfekt machen sollen./cah/DP/zb