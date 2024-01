Pressestimme/'Handelsblatt' zu Vorbereitung der Bundesbank auf neue Bezahlwelt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Vorbereitung der Bundesbank auf eine neue Bezahlwelt:

"Ein schleichender Abschied vom Bargeld wäre eine gefährliche Entwicklung, denn damit verschwände das einzige Zahlungsmittel, das ohne elektrische Energie, ohne Internet und ohne Smartphone funktioniert. Stromausfälle, technische Großpannen, Cyberattacken, die Gefahren, die den elektronischen Zahlungsverkehr bedrohen, sind real und in den vergangenen Jahren eher größer als kleiner geworden. Gerade erst hat die Europäische Zentralbank einen Cyber-Stresstest für die wichtigsten Banken in der Euro-Zone auf den Weg gebracht. Bislang gab es zwar keinen so schwerwiegenden Angriff, dass einzelne Institute oder gar das gesamte Bankensystem destabilisiert worden wären. Doch die EZB räumt ein, dass eine erfolgreiche Attacke jederzeit möglich ist."/DP/jha