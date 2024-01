Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zu Ernährungsstrategie der Bundesregierung

HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zu Ernährungsstrategie der Bundesregierung:

"Das Papier ist ein weiteres Beispiel dafür, dass die gute Absicht allein kein Garant für gute Ergebnisse ist. Denn die Strategie verliert sich in Details, ohne auf die wirklich wichtigen Fragen Antworten zu geben. Wie etwa will die Bundesregierung sicherstellen, dass gesundes, nachhaltiges Essen nicht mehr vom Geldbeutel abhängt, wie Özdemir betont? Wer soll künftig die regionalen Bio-Essen in Kitas, Schulen und Kantinen finanzieren? Und wie soll das sattsam bekannte Problem der Lebensmittelverschwendung gelöst werden? Konkrete Antworten finden sich in dem Papier nicht. Immerhin hat Özdemir aus dem Veggie-Day-Desaster seiner Partei gelernt, wenn er betont, dass niemandem etwas vorgeschrieben werden soll. Ernährung ist und bleibt Privatsache, daran wird jede noch so ausgefeilte Strategie wenig ändern."/yyzz/DP/he