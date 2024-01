Tech-Empfehlungen und Taiwan Semi hebt die Boote | Wirtschaft auf Kurs

Die soliden Ergebnisse von Taiwan Semiconductor hebt die Boote im Tech-Sektor. Wir haben zudem sehr viele Kaufempfehlungen in dem Sektor. AMD, Crowdstrike, Electronic Arts, Intel, Microsoft und ServiceNow starten mit positiven Analystenstimmen in den Tag. Dass Richemont nach der Warnung von Burberry solide Zahlen meldet, hilft den Luxus-Werten. Birkenstock kann die Ziele des abgelaufenen Quartals schlagen, leidet aber unter der Aussage, dass die Margen moderat Gegenwind sehen werden. Im Fiskaljahr 2024 wird das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung soll in einer Spanne von 520 bis 530 Mio. Euro liegen. Die Wall Street hatte mit knapp 529 Mio. Euro gerechnet. Deutlich unter Druck stehen die Aktien von Discover Financial. Der Ertrag liegt unter anderem wegen gestiegener Kreditkartenausfälle unter den Zielen des Marktes. Die Aktie wird heute Morgen allerdings von zwei Analysten verteidigt.



