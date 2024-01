Veltins verzeichnet nach Rekordjahren Absatzrückgang

MESCHEDE (dpa-AFX) - Die Großbrauerei Veltins hat nach zwei Rekordjahren in Folge einen Absatzrückgang in Kauf genommen. Der Absatz sank 2023 um 2,9 Prozent auf 3,26 Millionen Hektoliter, teilte das im Sauerland beheimatete Familienunternehmen am Donnerstag mit. Bei der Stammmarke Veltins Pilsener fiel der Rückgang mit minus 3,7 Prozent auf gut 2,3 Millionen Hektoliter fast so stark aus wie der im deutschen Biermarkt insgesamt, der im vergangenen Jahr um etwa 4 Prozent geschrumpft sein dürfte. Der Rückgang bei Veltins ging allein auf Flaschenbier zurück.

Der Anteil der Biere, die im Handel über Preisaktionen verkauft werden, hatte sich laut Marktanalysten zuletzt wieder erhöht. "Wir haben uns sehr bemüht, diesem Aktionismus nicht zu folgen", sagte der Generalbevollmächtigte von Veltins, Michael Huber, der dpa. Die Brauerei habe an mancher Stelle auf eine mögliche Menge verzichtet, "weil wir diese Aktion auch nicht subventionieren wollen. Andere haben das vielleicht aktiver getan." Der Absatzrückgang 2023 sei nach Rekorden und angesichts der Konsumzurückhaltung kein Drama.

Der Umsatz stieg infolge von Preiserhöhungen in den Jahren 2022 und 2023 um 5,3 Prozent auf 441 Millionen Euro. Huber schloss weitere Preiserhöhungen seitens der Brauerei für die nächste Zeit sowohl bei Flaschenbier als auch bei Fassbier aus. "Für uns im Jahre 24 keine weiteren Preiserhöhungen", sagte er der dpa. Huber verwies allerdings auch darauf, dass die Logistikunternehmen unter anderem auch beim Transport von Getränken mit einer höheren Lkw-Maut belastet würden.

Der Rückgang des deutschen Biermarktes hat sich laut Veltins-Analyse beschleunigt. Zuletzt sind demnach in nur sechs Jahren 10 Millionen Hektoliter verloren gegangen, zuvor waren es für eine solche Menge zehn Jahre. Bei vielen Unternehmen mache sich auch angesichts stark gestiegener Kosten Nervosität breit. Es gebe "Klopfsignale" im Markt.

"Man nennt das am Anfang meistens Kooperation, meistens geht es dann aber um irgendeine Veräußerung", sagte Huber. Überwiegend gehe es um regionale Brauer. Zukäufe seien für Veltins derzeit aber kein Thema./vd/DP/jha