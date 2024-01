Warsteiner-Mutter steigert Bierabsatz

WARSTEIN (dpa-AFX) - Die Haus-Cramer-Gruppe um die Warsteiner Brauerei hat ihren Bierabsatz in Deutschland gegen den schrumpfenden Markttrend leicht gesteigert. Im vergangenen Jahr sei ein Inlandswachstum von mehr als einem Prozent erzielt worden, während der deutsche Biermarkt um etwa vier Prozent geschrumpft sei, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Die Stammmarke Warsteiner gewinne Marktanteile hinzu.

Das Auslandsgeschäft wuchs den Angaben zufolge um 11,7 Prozent. Der Gesamtabsatz der Cramer-Gruppe stieg um 2,1 Prozent auf 3,6 Prozent Millionen Hektoliter. Zu Umsatz und Gewinn äußert sich das Familienunternehmen traditionell nicht. Die Mitarbeiterzahl blieb bei rund 1000.

Angaben zu ihren Regionalmarken Herforder und Paderborner sowie zur ihrer Altbiermarke Frankenheim in Nordrhein-Westfalen machte die Gruppe für das Geschäftsjahr 2023 nicht. Das Unternehmen ist unter anderem an der König Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg in Bayern sowie an der irischen Rye River Brewing Company beteiligt./vd/DP/stk