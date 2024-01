Werbung von XTB

Chart des Tages: USDJPY (19.01.2024)

Japans Kerninflation blieb im Dezember über dem 2%-Ziel der Bank of Japan (BOJ), zeigte aber den zweiten Monat in Folge eine Verlangsamung, was die Erwartungen bestärkt, dass die BOJ es nicht eilig haben wird, ihre massiven geldpolitischen Stimuli zu beenden...

Der Kern-Verbraucherpreisindex (CPI) stieg im Jahresvergleich um 2,3 % und damit so langsam wie seit Juni 2022 nicht mehr, was in erster Linie auf einen Rückgang der Energiekosten und staatlichen Subventionen um 11,6 % zurückzuführen ist. Der Kern-Verbraucherpreisindex (ohne frische Lebensmittel und Energie) fiel von 3,8 % im vorherigen Monat auf 3,7 % und liegt damit deutlich unter dem 40-Jahres-Höchststand von 2023. Japan - Inflationsdaten für Dezember: Kerninflation: aktuell 2,3% im Jahresvergleich; Prognose 2,3%; zuvor 2,5%;

aktuell 2,3% im Jahresvergleich; Prognose 2,3%; zuvor 2,5%; VPI-Gesamtindex: derzeit 2,6% im Jahresvergleich; zuvor 2,8%; Der Bericht untermauert die Ansicht, dass die BOJ auf ihrer Januar-Sitzung keine dringende Notwendigkeit für die erste Zinserhöhung seit 2007 sieht, wobei viele Wirtschaftsexperten den April als wahrscheinlicheren Zeitpunkt ansehen. Wie von der BOJ vorhergesagt, lässt die kostentreibende Inflation in Japan nach, und auch der Anstieg der Verbraucherpreise in Tokio verlangsamt sich. AUSZUG, lesen Sie die komplette Analyse hier weiter.

