Chicago-Fed - Notenbank braucht vor Zinssenkung Klarheit über Inflation

Auf dem Weg zur Zinswende muss sich die US-Notenbank laut dem Währungshüter Austan Goolsbee Klarheit über die Preisentwicklung verschaffen.

Wenn es weiter positive Überraschungen bei der Inflation gebe, müsse dies beim Bestimmen des geldpolitischen Kurses berücksichtigt werden, sagte der Chef des Notenbankbezirks Chicago am Freitag auf CNBC. Zunächst müssten aber eindeutige Hinweise dafür vorliegen, dass die Inflation auf den Zielwert der US-Notenbank Federal Reserve von zwei Prozent zusteuern werde: "Aber wir wollen uns nicht festlegen, bevor die Arbeit erledigt ist", fügte er hinzu.

Fed-Direktoriumsmitglied Christopher Waller hatte jüngst betont, es dürfe "nicht überstürzt" gehandelt werden. Er dämpfte damit Markterwartungen einer raschen Zinswende.

Die US-Zentralbank, die stabile Preise und Vollbeschäftigung fördern soll, will die zuletzt auf 3,4 Prozent gestiegene Jahresteuerungsrate nachhaltig in Richtung ihres Zielwerts drücken. Sie tastete die Leitzinsen zuletzt auf drei Sitzungen in Folge nicht an, nachdem sie die Geldpolitik zuvor kräftig gestrafft hatte. An den Finanzmärkten wird erwartet, dass sie auch Ende des Monats noch stillhalten wird und im Frühjahr womöglich den ersten Schritt nach unten folgen lassen wird.