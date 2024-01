DAVOS/Lindner: Europa redet zu viel über Donald Trump

DAVOS (dpa-AFX) - Ein starkes Europa ist nach Ansicht von Finanzminister Christian Lindner die beste Antwort auf einen möglichen Wahlsieg von Donald Trump in den USA. "Ich denke, wir sprechen zu viel über Donald Trump in Europa", sagte der FDP-Politiker am Freitag auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos. Die beste Vorbereitung auf eine zweite Amtszeit Trumps als Präsident sei eine Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit. Europa müsse ein Partner auf Augenhöhe sein - was die wirtschaftliche Lage, aber auch eine faire Lastenverteilung in der Nato angehe.

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, sagte: "Die beste Verteidigung ist Angriff. Und um richtig angreifen zu können, musst du zu zuhause stark sein." Das bedeute einen starken europäischen Binnenmarkt und die Kapitalmarktunion, die Unternehmen bessere Finanzierungsmöglichkeiten geben soll.

Lindner äußerte die Sorge, dass Politiker in der EU den USA folgen und Subventionen ausbauen wollten. "Aber wir müssen verhindern, dass es zu einem Subventionswettlauf kommt, den wir uns nicht leisten können." Er frage sich, ob die nächste US-Regierung die hohe Unterstützung der Wirtschaft nachhaltig aufrecht erhalten könne./tam/DP/tih