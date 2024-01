DAX: tägliche Prognose vom 19.01.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Werbung von XTB

Der DAX ging gestern Morgen bei 16.560 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index konnte sich bereits am Vormittag erholen. Es stellten sich im Handelsverlauf zwar Rücksetzer ein, diese wurde aber immer gleich zurückgekauft. Gegen Mittag nahm der Kaufdruck zu. Es ging vergleichsweise dynamisch über die 16.600 Punkte. Die Bewegung lief im Nachgang dessen zwar aus, die Bullen konnten den DAX aber im Dunstkreis der 16.650 Punkte Marke festsetzen. Nachbörslich zogen die Notierungen spürbar an. Der Index ging bei 16.716 Punkten aus dem Tageshandel.

Der DAX konnte gestern nach drei Verlusttagen hintereinander wieder eine grüne Tageskerze ausbilden. Wir hatten im Setup gestern vermutet, dass es noch an die SMA50 (aktuell bei 16.457 Punkten) gehen könnte, dagegen hatten die Bullen aber etwas. Es ging bereits am Morgen aufwärts - der Index konnte sich wieder über der 16.600 Punkte Marke etablieren. Der DAX ist aber noch lange nicht aus dem Schneider. Es gilt weiter aufwärts an die SMA20 (aktuell bei 16.796 Punkten) zu laufen und diese Linie nach Möglichkeit in einem Zug zu überwinden. Sollte sich dies einstellen, so wäre es wesentlich, wenn es gleich direkt weiter in Richtung der 17.000 Punkte geht. Wichtig, sollte es zu einem Überschreiten der Linie kommen, dass sich der Index rasch nach Norden schiebt, um die Gefahr eines Fehlausbruchs zu eliminieren. Im Tageschart ist aber erkennbar, dass die Bullen es in den letzten Handelswochen nicht geschafft haben, den Index über dieser Linie festzusetzen.

