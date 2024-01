Deutsche Anleihen: Kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Ende einer verlustreichen Woche kaum verändert. Am Freitag stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,01 Prozent auf 133,91 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,34 Prozent.

Seit Wochenbeginn sind die Renditen allerdings deutlich gestiegen. Am Montag hatte die zehnjährige Rendite noch bei 2,22 Prozent gelegen. Die Spekulation auf eine baldige Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) hatte zuletzt einen Dämpfer bekommen.

Die wenigen Konjunkturdaten am Vormittag bewegten die Anleihemärkte kaum. In Deutschland bestätigte sich das bekannte Bild eines abnehmenden Preisdrucks. Die Erzeugerpreise sanken im Dezember sogar stärker als erwartet und auch deutlicher als im Monat zuvor.

Das Bild einer starken Konjunktur wurde am Freitag durch die deutlich gestiegenen Verbraucherstimmung in den USA gestützt. Das von der Universität von Michigan erhobene Konsumklima kletterte auf den höchsten Stand seit Juli 2021. Verantwortlich für die verbesserte Stimmung war die rückläufige Inflation. Die Daten sorgten kaum für Kursausschläge am deutschen Anleihemarkt./jsl/he