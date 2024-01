EQS-CMS: Tirlán Co-operative Society Limited: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Tirlán Co-operative Society Limited / ERNENNUNG ZUM VORSTANDSVORSITZENDEN

ERNENNUNG ZUM VORSTANDSVORSITZENDEN Der Vorstand der Tirlán Co-operative Society gab heute bekannt, dass Jim Bergin, der die Organisation durch die jüngste Umstrukturierung geführt hat und auf eine äußerst erfolgreiche 40-jährige Karriere zurückblicken kann, am 31. Juli 2024 von seinem Amt als CEO zurücktreten wird. Der Vorstand freut sich, nach einem umfassenden Einstellungsverfahren Seán Molloy als designierten CEO bekannt zu geben. Seán, der derzeit Chief Ingredients and Agribusiness Officer und seit 12 Jahren Direktor von Tirlán ist, wird die Rolle des CEO am 1. August 2024 übernehmen, um einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen. Seán war in den letzten 18 Jahren eine herausragende strategische Führungspersönlichkeit innerhalb des Unternehmens. ENDE Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Pat O'Keeffe, Tirlán pwokeeffe@tirlán.ie | +353 87 2414970

