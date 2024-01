EQS-News: Stefan Kühn: Das Börsenjahr 2023 in Zahlen. Ökonom, Stefan Kühn zieht Bilanz.

Emittent / Herausgeber: SK Coaching Stefan Kühn / Schlagwort(e): Marktbericht/Nachhaltigkeit

Das Börsenjahr 2023, das sich deutlich von seinem Vorgänger abhob, war geprägt von Überraschungen und starken Schwankungen. Der renommierte Betriebswirt und Volkswirt Stefan Kühn analysiert die Performance der wichtigsten Assets im Vergleich zum Vorjahr 2022 und weist auf die bemerkenswerte Dynamik hin:

Bitcoin: +160% (-64%), Nasdaq: +57% (-34%), S&P500 Growth Aktien: +28% (-29%), S&P500: +25% (-18%), DAX: +22% (-13%), US Value Aktien: +21% (-5%), Gold: +13% (-0,4%), Emerging Markets Aktien: +6% (-20%), US Treasuries: +/- 0% (-20%), Platin: -8% (+8%), Öl: -11% (+9%), Erdgas: +300% (-56%)



Stefan Kühn weist auf einige auffällige Punkte hin:

1. Hohe Volatilität: Die starken Schwankungen zeigen die Volatilität des Marktes.

2. Einfluss der "Magnificent 7%": Nur 7% der Titel sind für 60% der Performance des S&P500 verantwortlich, während die restlichen 493 Titel nur 8% beisteuern.

3. Herausforderungen für Apple: Die einstige Wachstumsdynamik von Apple konnte nicht aufrechterhalten werden, da das Unternehmen an seine Wachstumsgrenzen stößt.

4. S&P500 Value-Aktien als attraktives Investment: Im Vergleich zu S&P500 Growth-Aktien und dem Gesamtindex verloren Value-Aktien deutlich weniger und erzielten fast eine ähnliche Rendite wie der S&P500 im Jahr 2023. Über einen Zeitraum von zwei Jahren schnitten sie damit besser ab.

5. Erfolg der KI-Euphorie für die NASDAQ: Die Begeisterung für Künstliche Intelligenz wirkte sich positiv auf die NASDAQ aus, die als großer Profiteur hervorging.



Die großen Unterschiede in der Wertentwicklung verschiedener Anlageklassen im Börsenjahr 2023 unterstreichen die Notwendigkeit einer diversifizierten Strategie auf den Märkten. Diese Diversifikation wird als entscheidend angesehen, um sich gegen die Volatilität und die Unsicherheiten abzusichern, die das vergangene Jahr geprägt haben. Stefan Kühn, erfahrener Betriebswirt und Ökonom, beleuchtet die Herausforderungen und Chancen des Börsenjahres 2023 und betont die Bedeutung einer fundierten Analyse sowie eines flexiblen Investmentansatzes in einem volatilen Marktumfeld.



Den Blick auf das kommende Börsenjahr 2024 wirft Stefan Kühn, der seine Prognose unter Berücksichtigung der politischen und weltwirtschaftlichen Handelsbeziehungen sowie der aktuellen staatlichen Einflussnahme auf den Geldmarkt präsentiert. Das Jahr 2024 bietet eine Vielzahl von Herausforderungen und Chancen, die eng mit der politischen und wirtschaftlichen Landschaft verbunden sind. Politische Unsicherheiten könnten weiterhin zu Volatilität an den Märkten führen, bedingt durch geopolitische Spannungen, anhaltende Handelskonflikte und die Entwicklung der Beziehungen zwischen wichtigen Wirtschaftsmächten. Die globalen Handelsbeziehungen werden stark von Veränderungen bei Handelsabkommen, Zolltarifen und internationalen Vereinbarungen beeinflusst. Darüber hinaus können staatliche Strategien und Interventionen zur Beeinflussung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erhebliche Auswirkungen auf die Geld- und Aktienmärkte haben. Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung, Zinspolitik und Haushaltsausgaben können die Marktbedingungen beeinflussen.



Die Anleger werden voraussichtlich auf ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio achten, um sich gegen potenzielle Risiken abzusichern. Sektoren wie erneuerbare Energien, Technologie, Gesundheitswesen und E-Commerce könnten weiterhin im Mittelpunkt des Interesses stehen, während traditionell stabile Sektoren durch staatliche Eingriffe beeinflusst werden könnten.

Die Aktienmärkte könnten volatil bleiben, da die Anleger auf politische Entwicklungen, geldpolitische Entscheidungen und makroökonomische Indikatoren reagieren. Die Zentralbanken könnten ihre Geldpolitik als Reaktion auf wirtschaftliche Veränderungen anpassen und damit erhebliche Auswirkungen auf die Märkte haben.



Weitere technologische Innovationen und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, insbesondere in den Bereichen künstliche Intelligenz, erneuerbare Energien und digitale Transformation, könnten die Performance einzelner Aktien weiterhin positiv beeinflussen.

Stefan Kühn betont jedoch, dass Prognosen mit Unsicherheiten behaftet sind und von unvorhergesehenen Ereignissen beeinflusst werden können. Investoren und Marktbeobachter sind daher aufgefordert, wachsam zu bleiben, breit zu diversifizieren und sich den aktuellen Entwicklungen anzupassen.

Diese Prognose von Stefan Kühn spiegelt eine allgemeine Sicht auf das Börsenjahr 2024 wider und basiert auf aktuellen wirtschaftlichen und politischen Trends. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die Zukunft der Finanzmärkte unvorhersehbare Wege nehmen kann.



