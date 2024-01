Goldpreis Höchster Jahresschluss der Historie!

Bereits im November gelang dem Edelmetall der höchste Monatsschluss in der Geschichte. Diese Erfolgsserie wurde im Dezember weiter ausgebaut. So hat die Schlussnotiz per Jahresultimo von 2.063 USD weitreichende Konsequenzen. Zum einen steht nun auch auf Jahresbasis der höchste jemals erzielte Schlussstand zu Buche, zum anderen möchten wir Ihren Blick auf das ehemalige Rekordhoch aus dem Jahr 2011 bei 1.920 USD lenken. In den letzten Jahren hat das Edelmetall immer wieder versucht, diese Hürde nachhaltig zu überspringen. Was unterjährig durchaus gelang, blieb dem Goldpreis per Jahresschluss in den letzten drei Jahren jedes Mal verwehrt. Bis jetzt, bis 2023! Endlich wurde das 2011er-Hoch per Jahresende überwunden. Daran lassen sich die gegenwärtigen Ambitionen der Goldbullen erkennen. Charttechnisch kommt eine große Untertassenformation hinzu (siehe Chart). Bei einem nachhaltigen Sprung über die Hochs bei rund 2.070 USD wäre dieses konstruktive Chartmuster endgültig abgeschlossen. All diese Rahmenbedingungen machen den Goldpreis im Jahresverlauf zu einem spannenden Tradingkandidaten. Das „Feintuning“ nehmen wir unterjährig an dieser Stelle anhand der kürzeren Zeitebenen vor – versprochen!

Gold (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

